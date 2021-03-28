Mehmet Akkuş’u kaybettik

Oğuzlar eski Belediye Başkanı ve eski Milli Eğitim Müdürlerinden Mehmet Akkuş (76), vefat etti.

1994-1999 yılları arasında Oğuzlar Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Akkuş, rahatsızlığından dolayı bir süredir Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

1985-90’lı yıllarda Mecitözü İlçesi’nde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan, daha sonra ise Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Mehmet Akkuş, 1994 yılında ise Doğru Yol Partisi’nden Oğuzlar Belediye Başkanı seçilmişti. Akkuş, bir dönem de AK Parti’den İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Akkuş, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Akkuş’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.

Merhumun cenazesi öğle namazından sonra Oğuzlar İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

