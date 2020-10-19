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Medikal sektörünün sorunları ele alındı

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO üyesi medikal sektörü temsilcileri ile bir araya geldiler.

Güncel 19.10.2020, 18:53
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Medikal sektörünün sorunları ele alındı

Görüşmede, ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da medikal sektöründe yaşanan sorunlar, sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile tekrar ele alındı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, toplantı sonunda yaptığı açıklamada; sektörün içinde bulunduğu sorunlar ve talepler ile ilgili en kısa sürede girişimler ve görüşmeler yapacağını söyledi.

(Haber Merkezi)

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