“Medeni Kanun’la, kadın eşit yurttaş oldu”

Laik Cumhuriyet’in uygar bir toplum yaratma hedefinin en önemli adımı olan Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 95. yıldönümünü kutladıklarını belirten Demirer yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“17 Şubat 1926’da TBMM’de kabul edilip 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren ‘Türk Kanunu Medenisi’ ile Osmanlı’nın nüfustan saymadığı Türk kadını hak ettiği konuma erişmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit yurttaşı olmuştur.

Bugün doktorlarımızın, mimarlarımızın avukat, yargıç ve savcılarımızın, eczacılarımızın, öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, gazetecilerimizin, mühendislerimizin ve her meslekteki çalışanlarımızın hatırı sayılır kısmı kadın ise bu laik Cumhuriyetimizin ve tabii Medeni Kanunumuzun özenle korumamız daha da geliştirmemiz gereken büyük başarısıdır.”

“KADIN- ERKEK EŞİTLİĞİ EGEMEN KILINDI”

“Çünkü; Medeni Kanunun yürürlüğe girmesiyle kadın erkek eşitliği toplumsal yaşama egemen kılınmış, kadınlarımıza istediği mesleği seçme, her alanda eğitim alma ve mahkemelerde tanıklık yapma hakkı tanınmış, evliliklerde resmi nikah zorunluluğu ve tek eşlilik getirilmiş, mirasta eşitsizliğe son verilmiş ve toplumsal yaşamda evrensel hukuk kuralları hakim kılınmıştır.”

“KORUMAK VE SAVUNMAK ÖNCELİĞİMİZ”

“Türk Medeni Kanunu Atatürk’ün en önemli aydınlanma devrimlerinden biri olarak milletimize gerçek anlamda çağ atlatmıştır.

Demokrasinin olmazsa olmazı laiklik ilkesini ve laik Cumhuriyetimizin olmazsa olmazı Türk Medeni Kanunu’nu ilelebet yaşatmak, korumak ve savunmak hepimizin öncelikli görevidir.

Atatürkçü Düşünce Derneği, bu görevi ödünsüz yerine getirecektir.”

“DEVRİMCİ ÖNDERLERİMİZİ UNUTMUYORUZ”

“Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girişinin 95. yılında başta büyük Atatürk olmak üzere, Adalet Bakanımız Esat Bozkurt ve Cumhuriyetimizin devrimci önderlerini minnet, şükran ve özlemle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.” (Haber Merkezi)

