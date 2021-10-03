Meclis’in açılışında kutlama ziyaretleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı nedeni ile Ankara’ya giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ilk olarak Milletvekili Ceylan ve Kaya ile biraraya geldi.

Ziyarette Vali Çiftçi ve beraberindeki Aşgın ve Öztürk, TBMM 27. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olması temennilerini iletti. Görüşmede ilimize yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde de bulunuldu.



YILDIRIM VE KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜLER

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet Ankara’da bazı ziyaretlerde de bulundu.

Çorum heyeti ilk olarak beraberlerinde Milletvekili Ceylan ve Kaya ile birlikte AK Parti Genel Başkanvekili ve önceki dönem Başbakan Binali Yıldırım ile de görüştü. Ziyarette yeni yasama yılının hayırlı ve uğurlu olması dilenirken, Çorumluların selamı Yıldırım’a iletildi.

Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk daha sonra ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek ilimize yapılacak yatırımların değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Vali Çiftçi ve beraberindekiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Prof. Dr. Kudret Bülbül’ü de ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

