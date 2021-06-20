MEB’den “Telafide Ben de Varım”

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek yönetiminde düzenlenen toplantılara İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri, merkeze bağlı, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul müdürleri katıldı.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri, il genelinde düzenlenecek eğitim faaliyetleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak tesislerin kullandırılması için gerekli planlamaların yapılacağını da anlatan Kodek, eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşmasının gerektiğini, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlamasının aranmayacağını, program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koronavirüs (Covid-19) salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Çorum’da 5 Temmuz 2021 tarihinden, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkânlarından faydalanmak isteyen tüm öğrenciler için hazır olacağını da belirten Milli Eğitim Müdürü Kodek, “Yaz tatili süresi boyunca okullarımızda tüm öğrencilerimiz için fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Telafi programına katılan tüm öğrencilerimize sosyal-duygusal, fiziksel ve akademik gelişim alanlarında katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

