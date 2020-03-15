MEB, açıköğretim sınavlarını erteledi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün ülkemizde de görülmesiyle önlemler her geçen gün artıyor. Bu kapsamda 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim sınavları da ertelendi. MEB de, salgınının yayılmasını önlemek ve tedbir almak için açıköğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği ve 400 binin üzerinde öğretmenin görev alacağı sınavı erteleme kararı aldıklarını, sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve Eylül ayında yapılacak ek sınav tarihi ile bu sınavın yapılacağını bildirdi.

(AA)