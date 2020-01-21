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MB rezervleri 106 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 106 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

MB rezervleri 106 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 106 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

21 Ocak 2020 Salı 21:28
MB rezervleri 106 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 792 milyon dolar artırdı. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 314 milyon dolar artışla 78 milyar 267 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Ocak'ta 77 milyar 953 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 478 milyon dolar artışla 27 milyar 469 milyon dolardan 27 milyar 947 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 792 milyon dolar artarak 105 milyar 422 milyon dolardan 106 milyar 214 milyon dolara çıktı.

(AA)

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