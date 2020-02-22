Mazot gübre desteği ödemelerine başlandı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorumlu üreticilere 2019 yılı mazot gübre destek ödemelerinin yapılacağını belirterek, ödemelerin T.C Kimlik numarası son rakamına göre yapılacağını bildirdi.

Ödemelerin çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacağının altını çizen Ziraat Odası Başkanı Sayan, T.C kimlik numarası 02 ile başlayanlara dün saat 18.00'den sonra, T.C kimlik numarası 46 ile başlayanların 28 Şubat 2020 saat 18.00'den sonra, T.C kimlik numarası 8 ile başlayanlara 6 Mart 2020 saat 18.00'den sonra ödemelerin yapacağını vurguladı.

(Bülent USLU)