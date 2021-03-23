Mavi bayraklı plajlar sezona hazırlanıyor

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkemizde yıllara göre mavi bayrak sayıları belli oldu. Böylelikle 2020 itibarıyla Türkiye’nin 486 adet mavi bayraklı plajı olduğu kaydedilirken, 2019 yılında bu sayının 463 olduğu saptandı. Uluslararası mavi bayrakları plajlar incelendiğinde ise en yüksek mavi bayraklı plaj sayısı 590 ile İspanya’da yer alırken, ikinci sıraya 497 ile Yunanistan yerleşti. Türkiye ise 486 ile üçüncü sıradaki yerini korudu.

Öte yandan mavi bayraklı plajlar aşılama çalışmalarının artması ile birlikte turizm sezonuna da hazırlanmaya başlandı.

(Haber Merkezi)

