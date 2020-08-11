“Maskenin yanı sıra gözlük de kullanın”

Çorum’da 3 kuşaktır gözlükçülük yaptıklarını anlatan Ayşegül Ateş, bir aile şirketi gibi kurulduklarını 25 yıllık iş tecrübesi ile Çorumlulara hizmet verdiklerini anlattı.

Emekli ve SSK’lıların gözlüklerinin yanı sıra geniş bir gözlük yelpazesi ile hizmet verdiklerini anlatan Ayşegül Ateş, son model aletlerin yanı sıra el yapımı gözlük aksesuarları ile de ilgi gördüklerini söyledi

Covid 19’un giderek yayılmaya başladığını ve hastalıktan korunmak için herkesin elbirliği yapması gerektiğini anlatan Ayşegül Ateş, korunma konusunda maskenin yanı sıra gözlüğün de büyük önem taşıdığını dile getirdi. Sağlık görevlilerinin hastalığın gözden bulaşmasına karşı koruyucu gözlük kullandığına dikkat çeken Ateş, vatandaşlardan da korunma amaçlı gözlük kullanmalarını istedi. Ateş, göz bozukluğuna neden olması nedeniyle şarküterilerdeki gözlüklere de itibar edilmemesini istedi.

(Erkan BAYATLI)