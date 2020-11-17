Maske takmadığı için ceza yazan polislere ‘adam mı öldürdük’ dedi
ÇORUM'da polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, “Adam mı öldürdüm” dedi.
Güncel 17.11.2020, 11:48 17.11.2020, 13:17
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Kontrollerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal edenlere lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında polis ekipleri, maskesiz olan Özgür D.’ye cezai işlem uygulamak için kendisinden kimlik istedi. Kimliğinin yanında olmadığını, evde olduğunu belirten Özgür D.’den ekipler T.C. kimlik numarası istedi. Hakkında 392 lira para cezası uygulanmasına tepki gösteren Özgür D., polislere “Adam mı öldürdüm” dedi.
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