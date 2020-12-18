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Maske cezası iptal edildi!

Yargıtay, polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğine karar verdi.

Güncel 18.12.2020, 21:38
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Maske cezası iptal edildi!

Yargıtay, polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğine karar verdi.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Bolu’da maske takmadığı için Kabahatler Kanunu’na aykırılıktan 392 lira idari para cezası kesilen Elif Nihan İşler maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak cezaya itiraz etti. Bolu Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı haklı bularak cezayı kaldırması üzerine Adalet Bakanlığı, iptal eden kararının kanun yararına bozulması için Yargıtay’a başvurdu.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceği ancak tutanakla valiliğe bildirebileceğine karar verdi. Kararda, valiliğin gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kalkması gerektiği belirtildi.

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