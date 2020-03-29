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Markette virüs paniği

Çorum’da faaliyet gösteren bir zincir marketlerinden birinde çalışan bir kişinin koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınması Mimar Sinan Mahallesi’ni karıştırdı.

Markette virüs paniği

Çorum’da faaliyet gösteren bir zincir marketlerinden birinde çalışan bir kişinin koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınması Mimar Sinan Mahallesi’ni karıştırdı.

29 Mart 2020 Pazar 22:38
Markette virüs paniği

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde faaliyet gösteren ünlü bir perakende satış mağazasında “koronavirüs” paniği yaşandı. Mağazada görevli kronik rahatsızlıkları bulunan bir çalışanın virüs şüphesi ile hastanede gözetim altına alınması üzerine tedbir amaçlı temas kurduğu diğer mağaza çalışanları da gözetim altına alınarak teste tabi tutuldu.

Vatandaşlar arasında sosyal medya üzerinden hızla yayılarak söylentilere neden olan vaka ile ilgili alınan bilgiye göre market çalışanının tamamen tedbir amaçlı gözetim altına alındığı, korkulacak bir durumun olmadığı ve marketin de bir gün kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldığı öğrenildi.

Yetkililer; “Vatandaşların resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz” uyarısında da bulundu.

(Haber Merkezi)

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