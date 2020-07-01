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Mali tatil başladı

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulamasının, başladığını ve 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar devam edeceğini ifade etti.

Güncel 01.07.2020, 19:40
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Mali tatil başladı

2020 yılı için Beyan süresinin 1-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 28 Temmuz 2020 Salı günü, Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2019 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 28 Temmuz 2020 Salı günü, mesai saati bitimi olacağını anlatan Doğan, ayrıca 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesine göre mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart 2020- Nisan 2020 ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin Katma Değer Vergisi ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannameleri ile Ba ve Bs Formlarının verilmesi ve Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi tarihinin 27 Temmuz 2020 olduğunu anlattı. Haziran 2020 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi, Damga ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerinin ödenmesinin son gününün 27 Temmuz 2020 Pazartesi olduğunu anlatan Ali Can Doğan, şunları dile getirdi: “Haziran 2020 dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının verilme tarihi de 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. Ayrıca malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten 5604 sayılı Yasa kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)

#Mali tatil başladı #SMMMO Başkanı Ali Can Doğan
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