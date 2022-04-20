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Mali müşavirler iftarda buluştu

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeği önceki akşam Anitta Otel’de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 

Güncel 20.04.2022, 22:48
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Mali müşavirler iftarda buluştu

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftara Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, yönetimi, oda üyeleri ve aileleri ile birlikte İl Defterdarı Durak Sercan, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, SGK İl Müdürü Duran Cesur, TÜRMOB Genel Saymanı Levent Demiröz, TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz, TÜRMOB Mesleki ve Kalite İzleme Komisyonu Sekreteri Nazik Bulut, Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş, Tokat SMMMO Başkanı Turan Çelik, Amasya SMMMO Başkanı Asım Sözer, önceki dönem Ankara SMMMO Başkanı hemşehrimiz Ali Şahin ve önceki dönem Çorum SMMMO Başkanı Fikret Tepençelik ile çok sayıda davetli katıldı. 
İftarda konuşan SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Ramazan ayının sevgi, saygı, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma gibi duyguların doruğa ulaştığı bir ay olduğunu, ülke olarak yaşanan pandemi süreci nedeniyle uzun bir aradan sonra meslektaşları ile biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. 
“Acısıyla tatlısıyla bir dönemi geride bıraktık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Aldığımız emaneti tertemiz bir şekilde yeni hizmet gönüllüsü arkadaşlarımıza teslim edecek olmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz” diyen SMMMO Başkanı Doğan, görev dönemlerinde savaş, salgın hastalık, ekonomik kriz, sosyal dejenerasyon gibi bir çok olumsuzluk olduğunu, bu olaylardan toplumun tüm kesimlerinin etkilendiğini ve mali müşavirler olarak onların hep yanında olmaya çalıştıklarını anlattı. 
“İnanıyorum ki zor zamanlar geride kaldı. Artık daha iyi günler bizleri bekliyor. Tüm hevesimizle ve gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” diyen Ali Can Doğan, Ulu Önder Atatürk’ün “Ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü de hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizlerde bu düsturla görevlerimizi en iyi şekilde yapmanın azmi içerisindeyiz. Teknoloji gelişti demiştik. Bizim mesleğimizde de buna dayalı olarak pek çok gelişmeler ve değişiklikler oldu. Artık pek çok işlem dijital ortamda yapılıyor. Yeni düzenlemeler ve gelişmeler meslektaşlarımızın adaptasyon sürecinde zorlanmalarına neden oldu. Biz meslek odası olarak meslektaşlarımıza gereken desteği vermek için eğitimin yanı sıra gece gündüz bire bir yardımcı olmaya çalıştık. Bu zorlu süreci de gerek bizler gerekse konusunda uzman eğitmenler sayesinde başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. Yaşanan salgın sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anarken, tüm üyelerimiz ve Çorumluların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” 
TÜRMOB Genel Saymanı Levent Demiröz’ün selamlama konuşması ile devam eden iftarda yemeğin ardından meslekte 25 yılı geride bırakan üyelere plaket verilirken, mesleğe yeni başlayan gençlere de ruhsatları verildi. İftar dua ile son buldu.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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