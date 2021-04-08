“Mali disiplinimiz bozulmadı”

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2019’da göreve geldiklerinden itibaren mali disipline büyük önem verdiklerini belirterek, bütçenin 2019’da yüzde 11, 2020’de ise yüzde 13 fazla verdiğini söyledi.

Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporda CHP’li Belediye Meclisi üyelerinin şerh koyduğu maddelerle ilgili bir konuşma yapan Çöplü, Çorum Belediyesi’nde mali disiplinin asla bozulmadığını dile getirdi.

2020 yılında gelir bütçesinin 525 milyon lira olarak belirlendiğini ve bunun 436 milyonunun gerçekleştiğini kaydeden Çöplü, 532 milyon olarak belirlenen gider bütçesinden ise 384 milyon lira harcandığını kaydetti.

2020 yılında bankalardan 30, İller Bankası’ndan 20 milyon borç aldıklarını kaydeden Çöplü, bu kredileri yeniden yapılandırarak 30 milyon liralık bir kâr elde ettiklerini söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

