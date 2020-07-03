“Mali disiplin sağlandı, güzel günler bizi bekliyor”

Belediye’nin 2019 yılına ilişkin faaliyetinin görüşülerek karara bağlandığı Belediye Meclisi toplantısında detaylı bir sunum yapan Aşgın, 2017 ve 2018’de açık veren bütçenin 2019 yılında fazla verdiğini söyledi.

2017 yılında 277 milyon liralık gelire karşın 425 milyon liralık giderin bulunduğunu, 2018’de ise 330 milyon liralık gelire karşın 489 milyon liralık giderin bulunduğunu kaydeden Aşgın, 2019 yılında ise bu tablonun tersine döndüğünü belirterek, giderlerin 307 milyon, gelirlerinse 343 milyon olduğunu dile getirdi.

2019 için 445 milyon liralık bütçe ön görüldüğünü, gerçekleşme oranının ise yüzde 77 olduğunu söyleyen Aşgın, “Göreve geldiğimiz 31 Mart’tan bu tarafa tek bir kuruş dahi borç yapmadık. Belediye olarak mali disiplini sağladık. Artık yolumuz açık” dedi.

Aşgın, 2019 yılındaki 307 milyon liralık giderin yüzde 61’lik kısmını altyapı ve yatırıma ayırdıklarını, yıl içerisinde 70 bin ton asfalt döktüklerini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)