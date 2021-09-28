Makine ve imalat teknolojileri alanında proje sayısı artıyor

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 7 projenin, söz konusu program kapsamında desteklenmesi kararlaştırıldı. Söz konusu projelerle birlikte makine ve imalat teknolojileri alanında yürütülen TÜBİTAK destekli proje sayısı 20’ye yükseldi.

TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasında, Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Burhan Tuğlacı’nın “Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Biyomekanik Test Amaçlı Kemik Modeli Üretimi”, Emre Toksoy’un “Kanatçıklı Silindirik Boruda Donmanın Deneysel ve Sayısal İncelenmesi”, Mustafa Al-Khazrajı’nın “UV ve Isı ile temizlik yapan dezenfeksiyon ünitesinin 3-B yazıcı ile İmalatı”, Ülkü Bekret’in “Yenilikçi entegre hava ünitesi tasarımı ve performans değerlendirmesi”, Onur Avcı ve Tunahan Hakkı Karaca’nın “AZ91 Magnezyum Alaşımının Silisyum ile Kaplama Durumu ve Korozif İncelenmesi” ile Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Zelal Özer’in “Reçine 3D printer ile elektronik komponent soğutucu üretimi” ve Sedanur Şimşek’in “Endüstriyel Boylerde de Serpantinin Boyut Optimizasyonu” başlıklı projeleri yer aldı.

“İHTİSAS ALANIMIZLA İLGİLİ PROJE SAYISI DAHA DA ARTACAK”

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin ihtisas alanıyla ilgili akademisyenler ve öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapması için teşvik edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, “Üniversitemiz öğretim elemanları ve Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisimiz ile Teknoloji Transfer Ofisimizin koordinasyonunda, öğrencilerimizi de dahil edilerek yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar kapsamında son 1 yılda TÜBİTAK’a sunduğumuz 32 projemiz desteklenmeye değer bulundu. Bu projelerden 20’isi üniversitemizin ihtisas alanıyla ilgili. TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğümüz ihtisas alanımızla ilgili proje sayısı, önümüzdeki dönemde daha da artacak” diye konuştu.

İhtisaslaşmayı önemli bir husus olarak ele aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Makine ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızla gerekli teması sağlayarak, araştırma geliştirmeye ihtiyaç duyulan noktaları belirliyoruz. Buna göre yönlendirilen öğrencilerimiz, akademik ve sanayi danışmanlarıyla birlikte bilimsel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların makine ve imalat teknolojileri alanına, dolayısıyla Çorum’a önemli kazanımları olacak” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

