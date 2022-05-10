Makine ve ekipman alımı ihalesi yapıldı

Makine ve ekipman alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetinde kullanılması amacıyla 81 kalem makine ve ekipman alımını kapsayan 1 milyon 411 bin TL’lik yaklaşık maliyetli ihaleye iki firma katıldı.

İhale firmaların teklifleri ve belgelerinin incelenmesi ile başladı. Buna göre eksik evrak veren Halil İbrahim Taşdemir ihale dışı kalırken, FMB Hırdavat ise 1 milyon 628 bin 400 TL’lik teklif verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

