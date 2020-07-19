Makbule Alakoç toprağa verildi
Çorum’un tanınmış simalarından Hasan Alakoç, Hüseyin Alakoç ve Ali Alakoç’un çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden anneleri Makbule Alakoç (91), son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 19.07.2020, 18:07
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CHP eski Merkez İlçe Başkanlarından merhum Gazi Alakoç’un eşi, manifaturacı esnafından Hasan Alakoç ve Hüseyin Alakoç ile Perihan Özortakçı, Nuriye Tahtasız, Emine Tatar ve Çorum Belediyesi personelinden Ali Alakoç’un anneleri olan Makbule Alakoç’un cenazesi, saat 11.00’de Özel Hastane’den alındıktan sonra Ulumezar’a getirildi. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve çok sayıda yurttaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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