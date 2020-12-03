Mahide Kafkas Kalelioğlu Ankara’da toprağa veriliyor
Çorum eşrafından, 2014 yılında kaybettiğimiz emekli bürokrat, merhum Tuğrul Kalelioğlu’nun eşi Mahide Kafkas Kalelioğlu (94), dün akşam saat 19.30’da Ankara’daki evinde vefat etti.
Güncel 03.12.2020, 12:32
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Ziya Kalelioğlu, merhum Süha Kalelioğlu ve Suat Kalelioğlu’nun anneleri, Çorum eski Milletvekili ve eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas’ın da akrabası olan Mahide Kafkas Kalelioğlu’nun cenazesi, bugün saat 14.30’da Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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