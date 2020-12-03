Mahide Kafkas Kalelioğlu Ankara’da toprağa veriliyor

Ziya Kalelioğlu, merhum Süha Kalelioğlu ve Suat Kalelioğlu’nun anneleri, Çorum eski Milletvekili ve eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas’ın da akrabası olan Mahide Kafkas Kalelioğlu’nun cenazesi, bugün saat 14.30’da Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.