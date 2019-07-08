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Mahalleye hafriyat döken belediye görevlisi hakkında inceleme

ÇORUM'da belediyeye ait bir kamyonun yerleşim yerine hafriyat döktüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerin iletildiği Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatı ile tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında inceleme başlatıldı, hafriyat kaldırılarak alanı temizledi. 

Mahalleye hafriyat döken belediye görevlisi hakkında inceleme

ÇORUM'da belediyeye ait bir kamyonun yerleşim yerine hafriyat döktüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerin iletildiği Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatı ile tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında inceleme başlatıldı, hafriyat kaldırılarak alanı temizledi. 

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:58
Mahalleye hafriyat döken belediye görevlisi hakkında inceleme

Çorum'da belediyeye ait bir kamyon dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi 75'inci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu bitişiğinde yerleşim yerine hafriyat dökerek çevreyi kirlettiği bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerin iletildiği Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatı ile tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında inceleme başlatıldı.Belediye ekipleri hafriyatı kaldırılarak alanı temizledi. 

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, temiz şehir Çorum imajına asla zarar verilemeyeceğini belirterek "Belediyemize ait bir kamyonun hafriyat dökerek çevreyi kirlettiğine dair bir ihbar aldık. Derhal harekete geçerek kısa bir tetkik sonucunda sorumluyu tespit ettik, hakkında derhal inceleme başlattık. Bununla da yetinmedik, sabahı beklemeden temizlik ekibimizi mevzubahis alana seferber ettik. Ekibimiz an itibariyle gece 00:56'da olay yerinde, harfiyat dökülen yeri temizliğini gerçekleştirdi. Temiz şehir Çorum için gece gündüz çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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