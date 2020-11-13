Mahalle ekipleri Çorum’da 164 bin 211 kişiyi denetledi

Çorum Valiliği tarafından mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada Çorum merkez ve ilçelerinde 12 Kasım 2020 tarihi itibariyle Bin 1120 ihbarın alındığı, bu ihbarların 78’inin asılsız ya da mükerrer olduğu ve geriye kalan Bin 42 ihbarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulandı.

Mahalle denetim ekiplerinin bugüne kadar 164 bin 211 kişiyi denetlediği belirtilen açıklamada; “Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 164 bin 211 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 126.461 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 483 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 8556 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır” görüşüne yer verildi.

İl Salgın Denetim Merkezi Saha denetim ekiplerinin karantinada olması gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 14 kişiyi ise tutanakla tespit ederek kalan izolasyon sürelerini yurtta karantinada geçirmeleri için yurda yerleştirilerek karantina altına aldığı da vurgulandı.

(Haber Merkezi)