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Mahalle buluşmaları Çöplü ile devam etti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahalle buluşmaları kapsamında Çöplü sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle buluşmaları Çöplü ile devam etti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahalle buluşmaları kapsamında Çöplü sakinleriyle bir araya geldi.

11 Şubat 2020 Salı 22:20
Mahalle buluşmaları Çöplü ile devam etti

Hürriyet İlkokulu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Mahallesi’nde 2006 yılında 152 dönüm alanda başlayan ve 2015 yılında 11 dönüm alanda imar düzenlemesi ve uygulaması yapılan bölgede hareketlilik başlatmak için Faik Tonguç Kütüphanesi’nin karşısında BELTAŞ’a ait arsada 10 katlı altında dükkanların olduğu 36 daireli, yeşil alanı ve otoparkı olan örnek bina yapacaklarını açıkladı.

Projenin hazır olduğunu ve yakın zamanda ihaleye çıkılacağını aktaran Aşgın, BELTAŞ’ın buraya yapacağı örnek bina ile müteahhitleri de devreye sokarak hareketlilik kazandırmak istediklerini ifade etti.

Öte yandan Belediye Hizmet Binası’nın durumuyla ilgili de konuşan Aşgın, inşaatın tamamlanması için İller Bankası’ndan 15 milyon TL ödenek geldiğini söyledi. Binanın tamamlanması için hiçbir mali sorun olmadığını ancak müteahhit firmadan kaynaklanan sorunlardan dolayı inşaatın devem etmediğini söyleyen Aşgın, “Yeni belediye hizmet binamız için hiçbir mali sorunumuz yok. Müteahhit firma konkordato ilan ettiği için sıkıntılı durumda. 28 Şubat’ta kadar müteahhite verilen süre doluyor. 28 Şubat’a kadar yapamazsa önümüzdeki süreçte ihaleyi fesh edip, yeniden ihaleye çıkmamız gerekiyor” dedi.

(Haber Merkezi)

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