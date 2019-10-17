Magandalar durmuyor

Geçtiğimiz aylarda Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan parkın içerisindeki oyun gruplarının yakılmasının ardından bu kez de Binevler bölgesindeki parkta oyun grupları tamamen yakıldı. Binevler Özel Pınar Okulu ön tarafında bulunan park, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda çocuk oyun grubu ve kauçuk zemin yakıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesine rağmen, oyun grubunun tamamı zarar görürken, üzerinde bulunan plastik aksam komple yandı.

Çorum Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, belediye imkânlarıyla vatandaşların ve çocukların hizmetine sunulan bu alanlara zarar verilmesini üzüntüyle karşıladıkları ifade edildi. Açıklamada “Parka zarar veren şahıslar en büyük haksızlığı buradan faydalanan çocuklara yapmışlardır, onları kendi vicdanları ile baş başa bırakıyoruz” denildi. Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

(Haber Merkezi)