Madencilik sektörü konuşuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, SGK İl Müdürü Ömer Tök ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Gurur Tantoğlu, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette (MİSGEP) Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ile madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)

