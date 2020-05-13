Macit Kağızman vefat etti

Alaca Yıldızhan Mahallesi’nden merhum Mustafa Kağızman’ın oğlu, Mahmut ve Sacit Kağızman’ın kardeşi Macit Kağızman hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)