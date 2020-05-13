Alaca Yıldızhan Mahallesi’nden merhum Mustafa Kağızman’ın oğlu, Mahmut ve Sacit Kağızman’ın kardeşi Macit Kağızman hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Macit Kağızman vefat etti
Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Macit Kağızman geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07
Alaca Yıldızhan Mahallesi’nden merhum Mustafa Kağızman’ın oğlu, Mahmut ve Sacit Kağızman’ın kardeşi Macit Kağızman hayatını kaybetti.