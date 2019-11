“Maaşlar iktidarın pembe hayallerine göre olmasın”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı’na tepki gösterdi. Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve üyeleri ile Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman’ın da yer aldığı basın açıklaması eylemi Saat Kulesi önünde yapıldı. Selim Aydın programda yaptığı basın açıklamasında 2020 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldüğünü hatırlattı.

Tasarının bu haliyle komisyondan geçerse bir daha değiştirilmesinin mümkün olmadığını hatırlatan Aydın, “Bu nedenle tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzeltme eklemek zorundadır. Ardından bir memur paketi hazırlanarak sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3 bin 600 ek gösterge, yardımcı hizmetler gibi konular acilen çözülmelidir. 2020 bütçesi, bu haliyle memurun bütçesi olmaktan çıkmıştır” dedi.

“Sosyal devlet olma ilkesini hiçe sayan, toplumumuzun büyük bir kesimini göz ardı ederek çalışanlardan alınacak vergilere bel bağlayan 2020 bütçesi, “memurun, emeklinin ve çalışanların bütçesi değildir” diye konuşan Selim Aydın, bu bütçe ile kamuda çalışanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların geçmiş yıllardan daha zor bir yıl geçireceğinin ortaya çıktığını, bu bütçede devletin gelirlerinin kamu çalışanlarından kesilen vergilerle elde edileceğini ama gelirin paylaşımında memurun adının dahi olmadığını gördüklerini bildirdi.

Kamu çalışanı ve emekli için 4+4 zammın kararlaştırıldığını, tahmini enflasyon rakamları ile verilen bu zammın zorunlu harcamalara gelen zamların 4’te birini bile karşılamayacağını ve verilmesi öngörülen zammın harcamalardaki artış karşısında devede kulak bile kalmadığını belirten Aydın, “Milli gelir büyüyor diyoruz ama gelirdeki artıştan dar gelirli ve ücretliler hak ettiği payı alamıyor. Memurun, emeklinin pastaya eklediği pay büyüdü ama pastadan aldığı pay küçüldü. Son bir yıl içinde gıda fiyatlarındaki resmi ortalama enflasyon %25,25 oldu. Doğalgaza %28, elektriğe, kılık kıyafete %18, okul masraflarına %13, kiraya %12, gazeteye %28, dergiye %50, ekmeğe bile %15 zam geldi. TÜİK son 12 aylık enflasyonun %8,5 olduğunu iddia ede dursun, 2019 yılının 10 aylık enflasyonu %10,6 oldu. Ama memura bu sene için yapılan toplam zam enflasyon farkı da dahil %10,26; yani maaşlar şimdiden erimiş durumda. Önümüzde enflasyonun, ısınma, elektrik, gıda harcamalarının en fazla artacağı kasım ve aralık enflasyonu var. Onlar da eklenince memur ve emekli maaşlarının iyiden iyiye eridiği daha net biçimde ortaya çıkacak. Maliye Bakanlığı bile TÜİK’in açıkladığı enflasyona itibar etmiyor olacak ki, yeniden değerleme oranlarının %22,58 artacağını söylüyor.

Yani bir bakıma resmi rakamlar birbiriyle çelişiyor, TÜİK’in enflasyonu cebimize yansıyan zamları görmüyor. Zaten vergiler her şekilde memurun, emeklinin belini büküyor. Yaptığımız her kuruş harcamadan %25 ile %45 arasında vergi kesiliyor. Yani verirken cimri alırken acımasız davranılıyor. Ama iş maaşlara zam yapmaya geldiğinde bir hedef enflasyondur tutturuluyor. Hayaller karın doyurmuyor. Elbette enflasyon hedeflemesi yapılsın ama gerçekler de göz ardı edilmesin. Maaşlar iktidarın pembe hayallerine göre, vergiler ve zamlar acı gerçeklere göre belirlenmesin. Kaşıkla verilip kepçeyle alınmasın. Bu bütçe ile vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin artırıldığı, sağlık harcamalarında katılım paylarının, ilaç bedellerinin ve tedavi giderlerinin büyük bölümünün vatandaşlarımızın cebinden çıkacağı, memur ve emeklinin yoksulluğa mahkûm edileceği, yaşamın biraz daha zorlaşacağı bir yıla daha başlayacağız. Bu durumu Türkiye Kamu-Sen olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bütçeye karşı olduğumuzu, bu bütçede memur olmadığını, bu bütçenin de memurun bütçesi olmadığını her yerde dile getiriyoruz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı’nın mevcut halinin düzenlenmesi gerektiğini de dile getirerek bu bütçenin sinekten yağ çıkarma bütçesi olduğunu anlatan Aydın, konuşmasının ardından tepkilerini içeren mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer yetkililere yolladı.

(Volkan SINAYUÇ)