“Lütfen vakit varken babanızın kıymetini bilin”

Babası Muhittin Saçıntı’yı geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kaybeden Müfit Can Saçıntı, “Herkes vakit varken babasının kıymetini bilsin” dedi.

Mandıra Filozofu filmi ile yediden yetmişe herkesin tanıdığı Müfit Can Saçıntı’nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), İstanbul’dan Sungurlu’daki köyü Gökçam’a gezmek için geldiği esnada burada kalp krizi geçirmiş ve çağrılan ambulansa Çorum Özel Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Saçıntı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, henüz babası yoğun bakımdayken Çorum’a gelen ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, doktorlarla görüşerek durumu hakkında bilgi almıştı.

Saçıntı, gazetemize ise şunları söylemişti:

“Babam İstanbul’da yaşıyor ama esasen Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam Köyü’nden. Babam köyünü çok seviyor. Her yıl hemen hemen doğup büyüdüğü köyüne gelir-giderdi. Bu sene de o çok sevdiği köyüne geldi. Köyde iken kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş sağ olsunlar yeniden kalbini çalıştırmışlar apar topar hastaneye kaldırmışlar. Şimdi solunum cihazına bağlı yaşatılıyor. Biz de bir ümit bekliyoruz. Bu vesileyle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bizim toplumumuz özellikle erkekler babalarını sevseler. Ancak, pek fazla babalarını sevdiklerini ifade edemezler. Babalar da çocuklarını çok sever onlarda pek ifade edemezler. Benim babam da her ne kadar sevgi dolu bir insan olsa da bizde bunu ona kolay kolay ifade edemiyoruz. Ben bunu ifade edebilmek için onu ne kadar çok sevdiğimi ifade edebilmek için iki film çektim.

Bütün izleyenlerden ben şunu ifade etmek istiyorum. Lütfen vakit varken babalarını sevdiklerini söylemeye çekinmesinler. Bu arada sağ olsunlar herkes dualarını ve iyi dileklerini iletiyorlar. Onlara da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Herkes vakit varken babasının kıymetini bilsin.”

Öte yandan ünlü sanatçının annesi Kuzide, kardeşleri Özgür Saçıntı, kızı Mehtap Zorgül ve diğer yakınları da hastane bahçesinden bir an olsun ayrılmadılar.

ASTSUBAY OLAN BABASI NEREDE O ORADAYDI

Mandıra Filozofu filmi ile yediden yetmişe herkesin tanıdığı Müfit Can Saçıntı 1968'de Çorum'un ilçesi Sungurlu'da doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt‘ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksekokulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında “Yarın”, “Genç İnsan”, “Otomobil”, “Boom Müzik” gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında ATV‘nin kuruluşunda development bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine “Geldiler” isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te “Aranan Adam” adında bir gırgır programı yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.

2014 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra Filozofu” adlı filmi yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.

“Kahrolsun Şey” adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından (Onur Mansiyonu) ödülüne değer görüldü. (Yusuf ÇINAR)