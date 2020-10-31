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LPG tankı yola fırladı

ÇORUM’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kazada ağır hasar alan ticari taksinin sahibi “Ekmek teknem gitti” diyerek güçlükle sakinleştirildi.

Güncel 31.10.2020, 13:03
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LPG tankı yola fırladı

Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 19 LF 151 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki ticari taksiye ardından da bir otomobile çarptı. 06 HM 2981 otomobil ve 19 T 0034 plakalı ticari taksi, kazada ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ticari taksinin sahibi, öfkelenerek “Ekmek teknem gitti” diyerek bağırmaya başladı. Taksi sahibini arkadaşları sakinleştirdi.
Öte yandan iki araca çarpan otomobilin LPG tankı araçtan fırladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Oluşan gaz kokusu nedeniyle mahalleli tedirginlik yaşadı. Polis kaçan otomobil sürücüsünü ararken, otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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