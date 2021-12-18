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Lozanevler’e aile sağlığı merkezi açıldı
Güncel 18.12.2021, 00:20
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Çorum’da Aile Sağlığı Merkezleri’nin sayısı artmaya devam ediyor.
Kale Mahallesi Ata Caddesi Lozanevler bölgesinde de yeni yapılan Aile Sağlığı Merkezi bölge sakinlerinin hizmetine girdi.
Lozanavler’de faaliyete geçen Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, “Değerli mahalle sakinlerimiz! Lozanevleri Aile Sağlığı Merkezimiz Dr. Burcu Güneş ve Dr. Bengü Zorlu Bozkurt ile hizmet vermeye başlamıştır. Tüm bölge sakinlerimize hayırlı olsun” görüşüne yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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