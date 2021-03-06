"Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı
Çorum'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
Güncel 06.03.2021, 21:33
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New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Çorum'dan tepki geldi.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.
FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
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