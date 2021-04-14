LÖSEV’den bilgisayar desteği

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili öğrenciler eğitimden mahrum kalmasın diye, maddi imkânı yetersiz olan öğrencilere bilgisayar hediye etti.

LÖSEV Çorum’da 21 yaşındaki Aysu Kiraz ve 17 yaşındaki Gökdeniz Eker’e bilgisayar hediye etti. Üniversite öğrencisi Aysu Kiraz, bilgisayarı olmadığı için eğitimini görmekte zorlandı. Mühendislik öğrencisi olduğu için bilgisayara çok ihtiyacı olduğunu belirten Kiraz, LÖSEV’e teşekkür etti.

Lösemiyle savaşırken maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuklar, hastalık sonrası hayatı yakalamaya çalıştıklarını söyleyen LÖSEV İl İletişim Sorumlusu Dilara Divrik, “LÖSEV, salgın döneminde eğitimlerinden geri kalmamaları için lösemiyi yenmiş ve tedavisi devam eden çocuklara bilgisayar desteği veriyor. Çocuklar, lösemi ve kanser ile mücadele ederken bir yandan da salgın döneminde hayattan kopmamaya çalışıyor. İşten çıkarılan ebeveynler bu dönemde tedavi masraflarıyla birlikte temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanıyor. LÖSEV böylesine zorlu bir dönemde, ailelerin her açıdan yanında olmak için var gücüyle çalışıyor” dedi.

Divrik “Tam bu dönemde “Lösemili çocuk yoktur lösemili aile vardır” düşüncesi ile yola çıktıklarını belirtti. (Nurdan AKBAŞ)

