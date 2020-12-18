LÖSEV’den ailelere yardım

Lösemili Çocuklar Vakfı, Çorum’da yaşayan kanser hastalarının ailelerine et ve et ürünleri yardımında bulundu.

Yardım paketleri LÖSEV görevlileri tarafından Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ailelere teslim edildi. LÖSEV’in Ankara Sosyal Hizmetler personeli Ezgi Barış LÖSEV’in lösemi hastalarına ve ailelerine yardımda bulunan bir vakıf olduğunu dile getirdi.

Lösemi hastalığının ekonomik anlamda da zor bir süreç olduğunu kaydeden Barış, LÖSEV’in hem hastalara hem de ailelere maddi ve manevi destek sağladığını söyledi. Hayırseverleri LÖSEV’e destek olmaya davet eden Barış, “Yapılan her bağış lösemi çocuklar için bir umut ışığı oluyor” dedi.

(Haber Merkezi)