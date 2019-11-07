Lösemide farkındalık

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 2-8 Kasım Lösemi Haftası’na dikkat çekildi. Programa katılan lösemili çocuklar ve annelerine pasta sınıfı tarafından yapılan yaş pasta ikram edildi. Daha sonra bağlama kursundaki hocalar türküler söyledi. Etkinliğin sonunda tüm misafirler lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.

Etkinliğe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün eşi Nilgün Öztürk, ONKOSAV Başkanı Birgül Harzadın, Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi sorumlusu Fatma Sarıbay ve kursiyerler katıldı. (Haber Merkezi)