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Lösemide farkındalık

Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, 2-8 Kasım Lösemi Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

Lösemide farkındalık

Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, 2-8 Kasım Lösemi Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

07 Kasım 2019 Perşembe 22:00
Lösemide farkındalık

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 2-8 Kasım Lösemi Haftası’na dikkat çekildi. Programa katılan lösemili çocuklar ve annelerine pasta sınıfı tarafından yapılan yaş pasta ikram edildi. Daha sonra bağlama kursundaki hocalar türküler söyledi. Etkinliğin sonunda tüm misafirler lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.

Etkinliğe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün eşi Nilgün Öztürk, ONKOSAV Başkanı Birgül Harzadın, Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi sorumlusu Fatma Sarıbay ve kursiyerler katıldı. (Haber Merkezi)

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