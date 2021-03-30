Lokanta ve kafe çalışanlarına Bin 500 lira ödeme yapılacak

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüs kısıtlamarıyla ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

