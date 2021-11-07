Lokal cinayetinde tutuklu sayısı 8’e yükseldi

Olay, 27 Ekim'de Yavruturna Mahallesindeki Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nin lokalinde meydana geldi. Lokaldeki kişiler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybetti, Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ağır yaralandı. Kadir Özlem ve Muhammed Yücel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Kadir Özlem de yaşamını yitirmesiyle üçü sayısı üçe yükseldi.

10 KİŞİDEN 6’SI TUTUKLANMIŞTI

Polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına alırken, Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S. A., M.Ö., H.A., U.S., H. İ. D. ve M. B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Polis cinayetle bağlantılarının olabileceğini değerlendirilen üç kişinin de yakalamak için çalışma başlatmıştı.

B.Ö., M.T.T ve S.T., önceki gün teslim oldukları ve emniyetteki sorguları sonrası çıkarıldıkları mahkemece S.T., adli kontrolle serbest bırakılırken diğer iki kişinin ise tutuklanıp cezaevine gönderildikleri öğrenildi. (Yusuf ÇINAR)