Litvanya’ya "Akıllı Şehir İçin Yol Haritası" ziyareti

Telsiai Belediyesi’nin konuğu olarak Telsiai şehrini ziyaret eden heyette, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Belediye birim yöneticileri yer aldı. Proje ortakları olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Hitit Üniversitesi temsilcilerinin de yer aldığı heyete projenin bir diğer yurtdışı ortağı Macaristan’ın Szarvas Belediyesi temsilcileri de katıldı.

Telsiai Belediyesi’ne yapılan ziyarette Belediye Başkanı Kestutis Gusarovas tarafından karşılanan heyet için Belediye meclis salonunda bir toplantı düzenlendi. Belediye yöneticileri, Siauliai bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda söz alan Gusarovas, proje ekibini Telsiai’de karşılamaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Kestutis Gusarovas, yaptığı konuşmada şehrin öne çıkan tarihi özelliklerinden bahsederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Türkiye, Macaristan ve Litvanya’dan 3 belediyenin bir araya gelerek şehirlerin sürdürülebilir kalkınmalarına katkı sağlayacak böyle bir projenin başarı ile tamamlanmasını dileyen ve önümüzdeki dönemde de birlikte projeler üretilmesi gerektiğini belirten Başkan Kestutis Gusarovas, Akıllı Şehir İçin Yol Haritası projesini yürüten heyete teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen “Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında dost ve müttefik ülke Litvanya’da bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Konuşmasında; Çorum Belediyesi olarak, proje ortakları Szarvas Belediyesi, Hitit Üniversite, Çorum Ticaret Sanayi Odası ile birlikte çalışma ziyaretinin her iki ülke ve şehir arasında güzel sonuçlar ortaya koyacağına inandığını ifade eden Çöplü, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da selamlarını iletti.

(Haber Merkezi)