Lise öğrencilerine Jandarma tanıtımı

Çorum ili merkez Bayat Mahallesi’nde bulunan Şehit Mustafa Solak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine Jandarma tanıtımı yapıldı.

Şehit Mustafa Solak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri geçtiğimiz gün Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ile görüşme imkanı bulan öğretmen ve öğrenciler Jandarma Komutanlığı birimleri tek tek gezdirildi.

Jandarma komando birliklerinin görev alanları, silah ve malzeme tanıtımının yapıldığı heyete Jandarma Genel Komutanlığı’nın icra ettiği faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Öğrenciler ayrıca iz takip, uyuşturucu ve bomba arama köpeklerinin gösterisini de izledi.

Öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı personel temini konuları ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede “Maske, Mesafe ve Temizlik” kuralına azami riayet edilmesi hususunda hatırlatmalarda da bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)