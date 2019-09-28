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Lise mezunları buluşması bugün

Çorum Lisesi’nin yaklaşık 55 yıl önceki mezunları, bugün Çorum’da bir araya geliyorlar. Kadim dostlar, bugün saat 14.30’da Çorum Lisesi’ni ziyaret ederek anılarını tazeleyecekler.

Lise mezunları buluşması bugün

Çorum Lisesi’nin yaklaşık 55 yıl önceki mezunları, bugün Çorum’da bir araya geliyorlar. Kadim dostlar, bugün saat 14.30’da Çorum Lisesi’ni ziyaret ederek anılarını tazeleyecekler.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:25
Lise mezunları buluşması bugün

Saat 16.00’da Dalgıçlar Otel’de verilecek kokteylin ardından, yaklaşık 60 yıllık dostlar gala yemeğinde özlem giderecekler. Yarın sabah ise konuklara, Çorum’a özgü ıspanaklı pide (pancarlı) ikram edilecek.

ADNAN SABUNCU VE HASAN SUVACI

Çorum Lisesi’nden 1962, 63 ve 64 yıllarında mezun olan arkadaşların buluşmalarına öncülük eden Eczacı Adnan Sabuncu, dün dostu Mehmet Yolyapar’ı ziyaret etti.

Sabuncu’nun bu ziyareti, emekli Bağ-Kur Müdürü, CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı’nın 50. yıl kutlama ziyaretine denk gelince, üç eski dost bir araya gelmiş oldu.

(Esra ESEN)

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