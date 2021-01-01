“Lider ülke Türkiye hedefine ilerliyoruz”

MHP İl Başkanı Karapıçak, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayarak 2021’in şehrimize, ülkemize, milletimize ve insanlık alemine başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

2020 yılının hem ülkemiz hem de dünya için yorucu sıkıntılı bir yıl olarak geçtiğini, bir yanda salgın nedeniyle sosyal ve ekonomik hayatın kısıtlandığını diğer yanda ise küresel kuraklığın getirdiği zorlukları göğüslemek zorunda kalan insanlık aleminin zorlu bir yılı geride bıraktığını anlatan Agah Karapıçak, “Türk Devleti, milletiyle birlik ve beraberlik içerisinde salgın sürecini en az hasarla atlatma yolunda başarılı bir performans göstermiştir. Bir yanda salgınla mücadele eden Devletimiz bir yanda da sınırlarımızın içinde ve dışında egemenlik haklarını korumak adına tarihi başarılara imza atmıştır. Karabağ otuz yıllık işgalden kurtulmuş, Kıbrıs’ta kırk yıldır kapalı olan Maraş kullanıma açılmış, Libya’da sömürgecilerin oyunları bozulmuş, Mavi Vatanımızdaki egemenlik haklarımız korunmuş ve yurt içindeki bölücü terör faaliyetleri sonlandırılmıştır.

2021 yılı yerli ve milli aşı çalışmalarının da tamamlanmasıyla Covid19 belasından kurtulacağımız yıl olacaktır. Yavrularımız okullarına kavuşacak, sosyal ve ekonomik yaşamımız normale dönecektir. Yeni yılın gelişiyle Devletimiz 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhur İttifakı iradesiyle “2023 Lider Ülke Türkiye” hedefinde emin adımlarla yol almaktadır. 2021 yılı bizler için Devletimizi ve Aziz Milletimizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağımız bir yıl olacaktır” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Karapıçak, yeni yılı bir kez daha kutlayarak birlik beraberliğin daim olması temennisinde de bulundu.

(Haber Merkezi)