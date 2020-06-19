LGS öncesi tüm hazırlıklar gözden geçirildi
Çorumda LGS sınavı yapılacak okul müdürlerinin katılımı ile LGS öncesi son değerlendirme toplantısı İl milli eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında e-konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
Güncel 19.06.2020, 19:51
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Sınavın yapılacağı solanların yeterliliği, okulların dezenfekte çalışmaları, öğrencilere maske dağıtımı, sosyal mesafe kuralları, taşımalı öğrencilerin okullarına ulaşımı, sınavda görev alacakların dikkat etmesi gereken kurallar gibi birçok maddenin tekrar tekrar gözden geçirildiği toplantıda, Sarı, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavının ilimizde sorunsuz bir şekilde tamamlanması, öğrencilerimizin en iyi koşullarda sınava girebilmeleri için ve sınav gününe kadar olan süreçte yapılacak tüm hazırlıkların hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Tüm okullara gerekli dezenfektan, maske, eldiven ve koruyucu siper maske gönderildiğini hatırlatan Sarı, sınav öncesi hazırlıklarının tamam olduğunu belirtti. (Haber Merkezi)
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