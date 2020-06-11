LGS öncesi toplantı

Bayat, İskilip ve Uğurludağ’da LGS sınavı yapılacak okulların yöneticileri ve koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla "LGS Öncesi Sınav Hazırlık Değerlendirme Toplantıları" yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, salgın sonrası normalleşmenin önemli ve ilk büyük sınavı olduğunu hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Sarı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla tüm ilçelerde LGS öncesi değerlendirme toplantıları yaparak, alınan tedbirleri yerinde inceleyeceğini belirtti. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle LGS' ye girecek öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini ifade ederek bu kapsamda tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Sarı, sınavda gerekli olan maske ve dezenfektanın yanı sıra siperlik koruyucuların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullara dağıtıldığını vurguladı.

(Haber Merkezi)