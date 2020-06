LGS değerlendirme toplantısı yapıldı

LGS sınavı yapılacak okulların yöneticileri ve koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesi yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmede bulunuldu. Sınavın yapılacağı salonların yeterliliği, okulların dezenfekte çalışmaları, öğrencilere maske dağıtımı, sosyal mesafe kuralları, sınavda görev alacakların dikkat etmesi gereken kurallar gibi birçok konunun konu edildiği toplantıda Çorum'un tamamında sorunsuz bir sınav yapmak istediklerini belirten Sarı, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde sınava katılmalarını sağlamak adına tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor. Öğrencilerimizin ve velilerimizin müsterih olmasını istiyorum” dedi.

LGS sınavının Covid-19 pandemi sürecinin tüm hassasiyetleri gözetilerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav uygulama talimatları doğrultusunda yapılacağını ve her oturumda öğrencilere maske verileceğini, sınavdan önce okullara tüm dezenfektan malzemelerinin teslim edildiğini belirten Yakup Sarı, Çorum'un her ilçesinde olduğu gibi Alaca'da da her türlü tedbirin alınarak, sağlık ve güvenlik açısından hiçbir sorunun teşkil etmeyeceği sınav yapmanın öncelikli amaçları olduğunu ifade etti.

