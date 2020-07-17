“LGS başarısızlığı Milli Eğitim’in suçu”

Geçtiğimiz yıl sınava giren 1 milyon 29 bin 555 adaydan 565’inin soruların tamamına doğru yanıt verirken, bu yıl 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı sınavda, 181 öğrencinin soruların tamamına doğru yanıt verdiğini vurgulayan Yaşar, sınava katılan öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artış göstermesine rağmen başarı oranındaki düşüşün dikkat çekici olduğunu söyledi.

Açıklanan rakamlara bakıldığında, yapılan hatalardan hiçbir zaman ders almayan, çocukların emeklerini ve hayallerini yok sayan MEB’in LGS’yi derhal kaldırması, eğitimde fırsat eşitliğini bir an önce sağlaması gerektiğinin ortaya çıktığını belirten Yaşar, “Eğitim-İş olarak tekrar vurguluyoruz; sınav merkezli bir eğitim sistemi, özellikle yaşları küçük çocuklarımız için doğru değildir. Sınavların, ortaokul çağındaki çocuklar için bu kadar önemli hale getirilmesi, pedagojik olarak yanlıştır. Üstelik o yaştaki çocukların başarılarını ölçme ve değerlendirmeye dair sınav yapmaktan başka metotlar da vardır.

LGS’yi getirirken de bu yıl Covid-19 tehdidi altında çocuklarımızın hayatını hiçe sayarak bu sınavı yaparken de tüm itirazlara kulağını tıkayan MEB’e sesleniyoruz: Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi merkezine sınavı değil; insanı, çocukları koyan bir eğitim sistemi şarttır.

Bilinmelidir ki; siyasi iktidarın insan hayatı ve geleceğini bu kadar değersizleştirilmesine ve tüm sağlıksız koşullara rağmen sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimiz, tamamen kendi çabalarıyla bu başarıya ulaşmıştır.

İstediği okula yerleşemeyecek olan çocuklarımız ise kendilerini asla suçlamamalıdır. Velilerimiz de çocuklarımızın bu sınava adil koşullarda girmediklerini unutmamalıdır” dedi. (Haber Merkezi)