LGS başarıları altınla ödüllendirildi

Ailelerin ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu ödül töreninde konuşan Okul Müdürü Hayrullah Layık, başarının temel şartının istikrarlı ve düzenli çalışma olduğunu belirterek, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) derece yapan öğrencilerin kendileri ve aileleri için gurur kaynağı olduklarını söyledi.

Onların başarısı için sistemli programlar geliştirdiklerini anlatan Okul Müdürü Layık, öğrencilerin başarılarının lisede ve üniversitede de devamını dilerken, öğrencilere, “Sizlerin çift kanatlı bireyler olarak yetişmenizi ümit ederim. Hem bilim hem ahlâk yönünden ilerlemeniz ülkemiz ve insanlık için önem arz ediyor” diye hitap etti.

(Aliye ÖNCEL)