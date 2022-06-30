LGS açıklandı

LGS çerçevesinde 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. LGS sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı.

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

Sınavda Matematik ve fen bilimlerinde başarı oranının arttığı belirtilirken, kız öğrencilerin daha başarılı olduğu da bildirildi.

(AA)

