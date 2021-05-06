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Leyla Kulucan, Fox TV’de Pınar Altuğ’un konuğu oldu 

Güncel 06.05.2021, 22:44
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Leyla Kulucan, Fox TV’de Pınar Altuğ’un konuğu oldu 

Çorum mutfağının televizyon ekranlarındaki tanıtım elçisi, eğitimci Leyla Kulucan, “Pınar Altuğ’la Ramazan Lezzetleri” programında Fox TV ekranlarında Çorum’a özgü yemekler yaptı. 
Leyla Kulucan, kıkırdaklı düğün çorbası, kek tenceresinde haşhaşlı-cevizli çörek, kasnak mantısı ve fısırık tatlısı ile iftar sofraları için farklı örnekler sundu. 
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ da, Leyla Kulucan’ın yaptığı yemeklere yardımcı oldu. 
 

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