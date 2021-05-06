Leyla Kulucan, Fox TV’de Pınar Altuğ’un konuğu oldu
Güncel 06.05.2021, 22:44
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Çorum mutfağının televizyon ekranlarındaki tanıtım elçisi, eğitimci Leyla Kulucan, “Pınar Altuğ’la Ramazan Lezzetleri” programında Fox TV ekranlarında Çorum’a özgü yemekler yaptı.
Leyla Kulucan, kıkırdaklı düğün çorbası, kek tenceresinde haşhaşlı-cevizli çörek, kasnak mantısı ve fısırık tatlısı ile iftar sofraları için farklı örnekler sundu.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ da, Leyla Kulucan’ın yaptığı yemeklere yardımcı oldu.
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