Levent Tuzcu İŞKUR İl Müdürü

Çorum’da yıllardır İŞKUR Müdürlüğü görevini yürüten Ali Şahan, görevden alınarak yerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Levent Tuzcu atandı.

SGK İl Müdürlüğünde uzun süre çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2016 Mart ayında İŞKUR İl Müdürlüğü’ne atanan Şahan, başarılı hizmetleriyle dikkat çekiyordu. Şahan, yaşanan gelişmelerin ardından dün görevden alındı. İŞKUR’da Araştırmacı kadrosuna atanan Ali Şahan’ın yerine ise Levent Tuzcu getirildi.

Levent Tuzcu’nun bugünden itibaren yeni görevine başlaması bekleniyor.

LEVENT TUZCU KİMDİR?

1976 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Çorum’da, Ortaokul ve Lise öğrenimini Denizli Güreş Eğitim Merkezinde tamamladı. Lisans eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında başarıyla tamamladı. 2000-2006 Yılları arasında Oğuzlar Çok Programlı Lisesi Müdürü, 2006-2014 Yılları arası Zübeyde Hanım Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, 2014 Yılında Çorum Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe Müdür Yardımcısı, 2014-2015 Yılları arası Salim Akaydın Ortaokul Müdürü, 2015-2016 Yılları arası Yavruturna Ortaokul Müdürü, 2016-2017 Yılları arası Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, 2017-2018 Yılları arası Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 26.04.2018 tarihinde İl Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, 25 Şubat 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Tuzcu, İŞKUR İl Müdürlüğü’ne atandı.

(Haber Merkezi)