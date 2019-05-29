Levent Kılıç, İstanbul Vali Yardımcısı oldu

İçişleri Bakanlığı’nın 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Çorlu Kaymakamlığı görevinden Manisa Salihli Kaymakamlığı görevine atanan hemşehrimiz Levent Kılıç, buradaki 8 aylık görev süresinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atandı. Kılıç, görev yaptığı kısa sürede ilçe halkının takdirini kazanacak çalışmalara imza attı.

Görev değişikliği ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Kılıç, “2018 Eylül ayında başladığım Salihli Kaymakamlık görevinden İçişleri Bakanlığının İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirilmem nedeniyle kısa süre içerisinde ayrılacağım. 8 ay gibi kısa bir süre görev yapmama rağmen Salihlide samimi sıcak dostluklar arkadaşlıklar kurup güzel işlere vesile olduk. Bu sürede bana destek olan mesai arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti temsilcilerine, Manisa Valimize ve mülki idare camiasına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

LEVENT KILIÇ KİMDİR?

1966 yılında Çorum’da doğan Kılıç, ilk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıç, 1990 - 1994 yılları arasında Amasya Kaymakam Adayı olarak görevine başladı ve sırasıyla 1994 - 1997 Kastamonu’nun Küre ilçesi, 1997 - 2002 Erzurum Narman Kaymakamı olarak görev yaptı. 2002 - 2003 yılları arası ise Osmaniye Vali yardımcılığı görevinde bulundu. 2003 - 2005 yılları arası Yozgat Sarıkaya kaymakamlığı görevini yaparken, 2005 - 2010 yılları arası İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atandı. 2010 - 2014 yılları arasında ise Yozgat’ın Sorgun ilçesinden Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine atandı. 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Salihli Kaymakamlığına atanan Kaymakam Levent Kılıç, kısa bir süre sonra Salihli’ye gelip yeni görevine başlayacak.

(İHA)